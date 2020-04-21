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Binaya Belediye talip oldu

Çayıralan ilçesinde PTT’ye ait hizmet binasının AK Parti ilçe teşkilatına tahsis edilmesine tepkiler devam ediyor.

21 Nisan 2020 Salı 00:21
Binaya Belediye talip oldu

ÇAYIRALAN ilçesinde mülkiyeti PTT Başmüdürlüğüne ait binanın AK Parti ilçe başkanlığına ihalesiz tahsis edilmesine tepkiler devam ediyor. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, binanın ihaleye çıkartılması halinde belediye olarak kiralayıp, sosyal ve kültürel amaçlı kullanabileceklerini söyledi. Codar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’İlçemizde mülkiyeti Yozgat PTT Başmüdürlüğüne ait 2 katlı müstakil bina iki ay önce Çayıralan AKP İlçe Başkanlığınca ihalesiz gasp edilmiştir. Konu basına intikal ettiğinde bir gece de boşaltılan söz konusu binaya Çayıralan Belediyesi olarak talibiz. Satın alma veya kiralama hangisi olursa olsun ihaleye katılacağız. Belediye olarak alırsak alt kat Kütüphane ve Lokal, üst kat Misafirhane veya Otel olarak değerlendirebiliriz. Bu konuda siyasetten uzak bir şekilde herkesin ve her kesimin düşüncelerini yorum olarak belirtmesi temennisiyle, halkımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur’’ dedi.

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Binaya Belediye Talip Oldu
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