BiNA VAR PERSONEL YOK!

Yozgat İl Genel Meclisi’nin Şubat Ayı 3’üncü oturumunda Çekerek ilçesinin Sağlık Evi ve Sağlık Ocakları’nın genel durumu hakkında yapılan tespit raporu okunmuştu. İl genel meclisi üyesi ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdulbaki Karataş’ın okuduğu rapora göre, Çekerek ilçesinin birçok köyünde Sağlık Ocağı binası, lojmanı olmasına karşılık personelin bulunmadığı ortaya çıktı. Raporda, Kayalar sağlık evinde personelin olmadığı, köyün merkez nüfusu 401 kişiye olduğu, köyün ilçeye uzaklığı 5 kilometre olduğu 1 adet lojmanın bulunduğu, sağlık evinde onarıma ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Koyunculu sağlık evinde personel olmadığı, köyün merkez nüfusu 449 kişiye hizmet vermekte olduğu ve köyün lojmanının bulunmadığı vurgulandı. Meclis üyesi Karataş’ın okuduğu raporda şu görüşlere yer verildi: ‘’Bazlambaç sağlık evinde personel bulunmamaktadır, merkez nüfus 360 kişiye hizmet vermektedir. Bazlambaç sağlık evinin köy tipi bina şeklinde imar edilmiş, çevre düzenlemesi gerekmektedir ve 4 adet lojmanı vardır. Çandır sağlık evinde görevli personelin bulunmamaktadır, köyün merkez nüfusu 259 kişiye hizmet vermektedir. Sağlık evinin UNİCEF destekli yapılmıştır ve 1 adet lojman bulunmaktadır. Gökdere sağlık evinde personel bulunmamaktadır. Merkez nüfusu 215 kişiye hizmet vermekte ve 1 adet lojmanı vardır.’’