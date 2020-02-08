Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
kar yağışlı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

BiNA VAR PERSONEL YOK!

ÇEKEREK İlçesinde Bin 684 kişinin yaşadığı Bazlambaç, Koyunculu, Çandır, Gökdere, Kayalar köylerinde Sağlık Ocağı ve Sağlık Evi ile birlikte lojman olmasına karşılık personeli bulunmuyor.

BiNA VAR PERSONEL YOK!

ÇEKEREK İlçesinde Bin 684 kişinin yaşadığı Bazlambaç, Koyunculu, Çandır, Gökdere, Kayalar köylerinde Sağlık Ocağı ve Sağlık Evi ile birlikte lojman olmasına karşılık personeli bulunmuyor.

08 Şubat 2020 Cumartesi 03:34
BiNA VAR PERSONEL YOK!

Yozgat İl Genel Meclisi’nin Şubat Ayı 3’üncü oturumunda Çekerek ilçesinin Sağlık Evi ve Sağlık Ocakları’nın genel durumu hakkında yapılan tespit raporu okunmuştu. İl genel meclisi üyesi ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdulbaki Karataş’ın okuduğu rapora göre, Çekerek ilçesinin birçok köyünde Sağlık Ocağı binası, lojmanı olmasına karşılık personelin bulunmadığı ortaya çıktı. Raporda, Kayalar sağlık evinde personelin olmadığı, köyün merkez nüfusu 401 kişiye olduğu, köyün ilçeye uzaklığı 5 kilometre olduğu 1 adet lojmanın bulunduğu, sağlık evinde onarıma ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Koyunculu sağlık evinde personel olmadığı, köyün merkez nüfusu 449 kişiye hizmet vermekte olduğu ve köyün lojmanının bulunmadığı vurgulandı. Meclis üyesi Karataş’ın okuduğu raporda şu görüşlere yer verildi: ‘’Bazlambaç sağlık evinde personel bulunmamaktadır, merkez nüfus 360 kişiye hizmet vermektedir. Bazlambaç sağlık evinin köy tipi bina şeklinde imar edilmiş, çevre düzenlemesi gerekmektedir ve 4 adet lojmanı vardır. Çandır sağlık evinde görevli personelin bulunmamaktadır, köyün merkez nüfusu 259 kişiye hizmet vermektedir. Sağlık evinin UNİCEF destekli yapılmıştır ve 1 adet lojman bulunmaktadır. Gökdere sağlık evinde personel bulunmamaktadır. Merkez nüfusu 215 kişiye hizmet vermekte ve 1 adet lojmanı vardır.’’

Anahtar Kelimeler:
BiNA VAR PERSONEL YOK!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PROJELERE MALi DESTEK
PROJELERE MALi DESTEK
Saygı Öztürk'ün kayınvalidesi vefat etti
Saygı Öztürk'ün kayınvalidesi vefat etti
Kar'ın keyfini onlar çıkardı
Kar'ın keyfini onlar çıkardı
HASTANEYi SU BASTI!
HASTANEYi SU BASTI!
Müftü Sezik, ilçelere yönelik ziyaretlerini sürdüruyor
Müftü Sezik, ilçelere yönelik ziyaretlerini sürdüruyor
Lavanta Adası’na MYO’dan destek
Lavanta Adası’na MYO’dan destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim