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Bina tamam gibi

Yozgat Valiliği tarafından Türk Kızılay’ına 49 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilen arsa üzerine yapılan Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi’nin yüzde 90’lık kısmı tamamlandı.

04 Ocak 2022 Salı 00:27
Bina tamam gibi

Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi yeni binası tamamlanma aşamasına geldi. Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Yozgat'ta 2011 yılından beri hizmet veren Türk Kızılay Kan Bağış Merkezimizin fiziki şartları kan bağışı için yetersiz hale geldiğini hatırlattı. İlker, Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı'nın girişimleri ile Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın arsa bulunması halinde genel merkez olarak binanın yapılacağı sözünün alınması üzerine Yozgat Valiliği Kentpark Mevkiinde Rehabilitasyon Merkezi önündeki arsayı 49 yıllığına bedelsiz olarak Türk Kızılayına tahsis edildiğini söyledi. Arsanın resmi sürecinin başlaması aşamasında derneklerinin resmi üyesi olan AK Parti Yozgat Milletvekilimiz Yusuf Başer’in de emeklerinin bulunduğunun altını çizen İlker, ‘’Kendilerine bu süreçteki emeklerinden ötürü tekrar teşekkür ediyorum. Ardından Genel Merkezimizin yaptığı ihale neticesinde inşaatımız başlamış oldu ve şu anda inşaat yüzde 90 oranında tamamlanmış durumdadır. Genel Merkezimizin tefrişatı tamamlaması halinde 2022 yılı içerisinde Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi ve Yozgat Şube Başkanlığı yeni ve müstakil binasında hizmet vermeye başlayacaktır. Bu güzel yatırımın Türk Kızılayı Derneğimize ve Yozgat’ımıza hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz’’ dedi.

Son Güncelleme: 03.01.2022 18:31
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