Bin torba un dağıttı

YERKÖYLÜ iş insanı Suat Öztürk, "gün birlik günü" diyerek Bin aileye birer çuval un yardımında bulundu. Yerköy ilçesinde uzun yıllardır zahirecilik yapan Öztürk, yardıma muhtaç ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sıkıntıya düşen bin aileye un yardımında bulunduğunu söyledi. Birlik ve dayanışmayı güçlendirmek için böyle bir yardımda bulunduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti: "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bir çok vatandaşımızı etkilemiştir. Biz de Öztürk ailesi olarak ülkemizin bu zor günlerinde onların yanında olmak için böyle bir karar aldık. Aldığımız bu karar ile Yerköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımcılaşma ve Dayanışma Vakfı, köy ve mahalle muhtarları ile gerekli görüşmeleri yaptık. Yardıma muhtaç ailelerimizi bir bir tespit ettik ve oluşturduğumuz listelerle ailelerimize unlarını teslim ediyoruz." dedi.