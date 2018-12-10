Bin kişiye istihdam imkanı

Başvuruların bugün başlayıp, 14 Aralık 2018 tarihinde sona ereceği belirtildi. İsteklerin, İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri gibi ‘www.iskur.gov.tr’ internet adresinden de yapılabilecekleri bildirildi. İlçelerde ise, belediyeler bünyesinde bulunan İŞKUR hizmet noktalarından başvuru yapabileceği kaydedildi. İstihdam edilecekler arasından tamamının kuraya tabi tutularak, belirlenip, Toplum Yararına Programı kapsamında 2 Ocak-28 Haziran 2019 tarihleri arasında istihdamlarının sağlanacağı duyuruldu.
10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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