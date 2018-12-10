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Bin kişiye istihdam imkanı

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile çeşitli Kamu Kurum ve kuruluşları arasında imzalanan protokol ile bin kişinin Toplum Yararına Program kapsamında çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Kültürel Mirasın Korunması, ağaçlandırma ve park düzenlemeleri işlerinde istihdam edileceği açıklandı.

Bin kişiye istihdam imkanı

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile çeşitli Kamu Kurum ve kuruluşları arasında imzalanan protokol ile bin kişinin Toplum Yararına Program kapsamında çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Kültürel Mirasın Korunması, ağaçlandırma ve park düzenlemeleri işlerinde istihdam edileceği açıklandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Bin kişiye istihdam imkanı

Başvuruların bugün başlayıp, 14 Aralık 2018 tarihinde sona ereceği belirtildi. İsteklerin, İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri gibi ‘www.iskur.gov.tr’ internet adresinden de yapılabilecekleri bildirildi. İlçelerde ise, belediyeler bünyesinde bulunan İŞKUR hizmet noktalarından başvuru yapabileceği kaydedildi. İstihdam edilecekler arasından tamamının kuraya tabi tutularak, belirlenip, Toplum Yararına Programı kapsamında 2 Ocak-28 Haziran 2019 tarihleri arasında istihdamlarının sağlanacağı duyuruldu. 

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