Bin kişiye istihdam imkanı

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile çeşitli Kamu Kurum ve kuruluşları arasında imzalanan protokol ile bin kişinin Toplum Yararına Program kapsamında çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Kültürel Mirasın Korunması, ağaçlandırma ve park düzenlemeleri işlerinde istihdam edileceği açıklandı.