Bin 676 genç eğitim aldı

Dernek Başkanı Halil Uğuz, Mart 2020 tarihinden itibaren içerisinde bulunduğumuz koronavirüs salgınının hayatı, ihtiyaçları ve duygusal durumu etkileyen, değiştiren birçok süreç yaşandığına dikkat çekti. Uğuz, Koronavirüs sürecinde sosyal mesafenin artması, sanal buluşmaların fiziksel buluşmaların yerini alması sebebiyle gençlerin psikolojik olarak zorlandıklarını kaydetti. Uğuz, ‘’Bu süreçte Sorgun Gençlik Derneği olarak gençlerin yanında olmaya ve onlar için çeşitli eğitim, kurs, seminer ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. 15 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar 36 çevrim içi eğitim, seminer ve etkinlik düzenleyerek yaklaşık 3 bin 500 gence ulaştık. Bu kapsamda yine çevrim içi olarak başlattığımız ‘E-Kariyer Günleri’ programı kapsamında seminer ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz’’ dedi. Uğuz, alanında uzman İnsan Kaynakları Uzmanları tarafından gençlere, iş görüşmelerinde ilk izlenim, firmaların aradığı kriterler, mülakata hazırlık, en sık karşılaşılan sorular ve CV hazırlama ve mülakat teknikleri konularında bilgiler verildiğini anlattı. Uğuz, ‘’Aynı zamanda İnsan Kaynakları uzmanları görev aldıkları firmalarda açık iş ilanları hakkında bilgi verdi. E-Kariyer Günlerine üniversite öğrencileri, yeni mezunları iş arama sürecinde olan bin 676 genç katılmıştır. Koronavirüs sürecinde gençlerin yanında olmaya ve onların mesleki ve kişisel gelişimleri için eğitim, kurs ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.