BiLSEM ÜRETiYOR

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülecek olan çalışmada ülke geneli aylık 30 Bin adet yüz siperlik maskesi üretiminin yapılacağı belirtilerek, Yozgat’taki Bilim ve Sanat Merkezlerinin de bu kapsamda çalışmalara başlayıp, üretim yaptıkları bildirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona virüs önlemlerine yönelik başlatılan üretim faaliyetlerine, İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, her türlü fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, Yozgat’ta faaliyet gösteren Merkez Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi, Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi ve Merkez Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bin 500 adet şeffaf yüz maskesi, Sorgun Halk Eğitim Merkezimiz ise cerrahi maske üretimine başladığını bildirdi. Yazıcı, ihtiyaç duyulan miktarda talep gelmesi halinde üretime devam edileceğine vurgu yaptı, ‘’Bu kapsamda fedakarca hizmet sürdüren sağlık çalışanlarımıza ve fedakarlıkla destek olmaya çalışan tüm personelimize teşekkür ederiz’’ dedi.