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Bilişim etkinlikleri başladı

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Yozgat Bilişim Etkinlikleri başladı.

Bilişim etkinlikleri başladı

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Yozgat Bilişim Etkinlikleri başladı.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Bilişim etkinlikleri başladı

Bozok Üniversitesi tarafından 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Bilişim Etkinlikleri dünkü program ile başladı. Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen açılış programına Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, çok sayıda akademisyen, öğretmen, öğrenci ve vatandaş katılım gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan etkinlik başkanı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Mustafa Böyükata, bilişim etkinliğinin Bozok Üniversitesi’nin en eski ve toplumla iç içe düzenlenen etkinliklerinden birisi olduğunu, etkinliğin şehrin tanıtımının yanı sıra, şehre bilgi transferi konusunda da iyi bir platform olduğuna dikkat çekti. Programın devamında ise Bilişim ve İnovasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli “Bu ülkeyi kurtaracak şey bilişim ve inovasyondur” konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Bilişim Etkinliklerinin bugünkü programı aynı salonda 09.30’da ‘Cern Araştırmalarında Yüksek Enerji Fiziği Bilgisayar Uygulamaları’  konulu sunum ile devam edecek.

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