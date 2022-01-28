Bilirkişi başvuru süreci

Bulut, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile 2022 yılı Bilirkişilik başvuru sürecinin ilan edildiğini dile getirdi. Duyuru uyarınca, başvuru dönemi öncesi alınan temel eğitim belgeleri geçerli olup başvuruların değerlendirilmesinde esas alınacağını dile getiren Bulut, ‘’Dolayısıyla temel eğitim katılım belgesi bulunan adayların yeniden temel eğitim almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda; Bilirkişilik eğitimini daha önce tamamlamış meslek mensuplarından dileyenler 31 Ocak-28 Şubat 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi aracılığıyla bilirkişilik başvurusunda bulunabilirler’’ dedi.