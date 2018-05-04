Bilimsel fuar

Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışını gerçekleştirdi. Fuarı Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürü İdris Çetin, öğretmen ve veliler ziyaret etti. Fuarda değişik bilimsel çalışmalar, ilginç ve mucitlik eseri ürünler sergilendi. Okul Müdürü İdris Çetin, öğrencilerin bir yıllık süreçte yoğun emek ve gayret ile bilimsel çalışmalar ortaya koymalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da öğrencilerle bir süre samimi sohbette bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.