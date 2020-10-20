BiLiM iLE TANIŞTILAR

YOZGAT Belediyesinin öncülüğündü Quadra 2 Projesi kapsamında Birlik Atölyeleri Yozgat’a gelerek öğrencilere bilimsel çalışmaları tanıtıldı. Yozgat Belediyesi’nin Türkiye Belediyeler Birliği üyesi olmasından dolayı Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında Yozgat Belediyesi’nin öncülüğünde 4-15 yaş aralığındaki çocukların becerilerini, ilgilerini belirlemek, geleceğin bilim insanlarını tespit etmek amacıyla açılan Birlik atölyelerini gezen çocuklar yapılan deneyleri ve projeleri ilgiyle izleyip dinlediler. 5 yıldır yapılan proje kapsamında 11 ülkede 18 farklı etkinlikler ile bilimsel çalışmalar tanıtıldı. Bu sene Anadolu’ya yayılan proje kapsamında Yozgat’a gelen Bilim Seyyahları Cumhuriyet alanında 4-15 yaş aralığındaki çocuklara bilimin güzelliklerini anlatıyor, onları bilimsel çalışmalara yönlendiriyorlar. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Belediye Başkanı Celal Köse’nin Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi olmasından dolayı Quadra 2 Projesinin Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa yaptıkları bir proje olduğunu söyledi. Bu projenin 4-15 yaş arasında çocukların atölyelerde daha iyi bir gelişim sağlaması amacıyla yapıldığını dile getiren Tanışman, ‘’Türkiye’de toplam 8 ilde gerçekleştirilen bir proje. Bu illerden birisi de Yozgat. Amacımız hem 4-15 yaş arasındaki öğrencilerimize ve ilimizde misafir olan mülteci çocuklarımıza ulaşmak. Cumhuriyet meydanımızda proje kapsamında proje atölyeleri kuruldu. Kimya, Fizik, Biyoloji ve Teknoloji atölyelerimiz var. Burada ki amacımız çocuklarımızın bu çalışmaların nasıl yapıldığını görmeleri. Birlik Atölyesi’nde verdiğimiz hediyelerimizle de çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Projemizle amacımıza nerede ise ulaştık. Birkaç gün süre ile bu atölyelerimiz burada olacak. İlimizde bulunan ilkokul öğrencilerimizle bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz’’ dedi. Atölyelerin kurulmasından bu zamana kadar ki süreçte ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken Tanışman, okullarda Covit salgınından dolayı çok sayıda öğrencinin bulunmadığını hatırlattı. Okullardan öğrencileri Cumhuriyet alanına getirdiklerine vurgu yapan Tanışman, hafta sonu ise gerek öğrencilerin gerekse velilerin büyük bir katılım sağladığını ve hedeflerinin en az 600 öğrenciye ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi. Proje Koordinatörü Ersin Ertürk ise Bilim Seyyahları projesi için Yozgat’ta bulunduklarını belirtti. Bu projenin ilk defa Yozgat ile birlikte Anadolu’ya açıldığına dikkat çeken Ertürk, ‘’Daha önce 11 Ülkede, 14 şehirde 18 farklı etkinlik yaptık ve 5’inci yılımızda Anadolu’dayız. Burada Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik atölyeleri var. Oralarda bilimin eğlenceli dünyasını çocuklara göstermeye çalışıyoruz. Her atölyede en az 10 tane deney var. İlk defa mikroskop ile inceleme yapan çocuklar var, il kez elektrik deneyiyle karşılaşan çocuklar var, robotik ve kodlama ile ilgili kısa bir eğitim alabiliyorlar. Bizim burada amacımız hem okul müfredatında gerçekleştirilen deneylerin bir kısmını onlarla buluşturmak hem de bilim ve teknoloji ile ilgili merakı arttırıp çocukları bu alanda ilgili oldukları alanı keşfetmelerini sağlayıp ileride bilim insanı olmalarına teşvik etmek’’ diye konuştu.