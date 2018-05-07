Bilim Fuarı ilgi görüyor

İlçedeki tüm okullarda, öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin 24 Mayıs tarihine kadar açılacak fuarlarda sergileneceği bildirildi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ‘Eğitim kurumlarının en önemli görevlerinden bir tanesi araştıran, geliştiren bireyler yetiştirmek. Bu fuarlar bu yönde çok önem arz etmekte. Bunu ilçemizde 13 TÜBİTAK fuarını gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attık. Hiçbir icat sıfırdan oluşmuyor. Hepsinin bir öncesi var. Şu anda yapmış olduğunuz icatlar ilerde ilçemizin önünü açacak. Bu projede görev alan danışman öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi kutluyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum’ dedi.

Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Nurullah Öztürk de, ‘Bilim fuarları, öğrenmeye istekli merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan beyinlerin öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Fuarımızda toplam 26 projeden oluşmaktadır bu projelerden 14 tanesi araştırma projesi 6 tanesi araştırma geliştirme projesi, 6 tanesi ise bilgilendirme projesidir. Projelerimizde öğrencilerimiz ve danışman öğretmenlerimiz yaklaşık 2 ay gibi bir sürede projeler üzerinde çalıştılar ve projelerini başarıyla tamamladılar. Bu projede emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlara ve öğrencilere teşekkürlerimi sunarken gelecek yıllarda daha çok projeyle fuarımızın geleneksel hale gelmesini temenni ediyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum’ diye konuştu.

