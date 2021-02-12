Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1537
ALTIN
410.552
DOLAR
7.0366
STERLİN
9.7234
EURO
8.5067

Bilgilendirme yapıldı

YOZGAT İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

12 Şubat 2021 Cuma 00:56
Bilgilendirme yapıldı

Yozgat Valisi Ziya Polat, şehri geleceğe daha güvenle hazırlamak, doğal ve insan kaynaklı afet risklerini belirleyip tedbir almak için İl Afet Risk Azaltma Planı’nın biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Vali Polat, afet konusunda önleyici tedbirleri planlı ve sürdürülebilir yönetmek ve afetin olumsuz etkisini en aza indirmek amacında olduklarını belirterek, “İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla şehirlerde güvenli bir yaşam sağlayıp afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltarak afet risk azaltma bilincini oluşturmak istiyoruz” dedi. Halkın afet anında asıl davranacağı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Polat, "Yapılacak programlarla il nüfusunun en az yüzde 60'ına gerekli eğitimi vermek istiyoruz. Bu konuda kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlarımız ve tüm kurum yetkililerine görev düşmektedir. Özellikle metruk binalar tehlike saçmakta ve bu metruk binaların yıkılıp ortadan kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Bilgilendirme Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BARAJ SUYUNA KORUMA
BARAJ SUYUNA KORUMA
Gençliğe Değer
Gençliğe Değer
Etkinlikler devam ediyor
Etkinlikler devam ediyor
Değerlendirme yapıldı
Değerlendirme yapıldı
Yozgat’a teşekkür belgesi
Yozgat’a teşekkür belgesi
TARiHi KONAK YEŞiLAY’IN
TARiHi KONAK YEŞiLAY’IN
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim