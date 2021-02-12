Bilgilendirme yapıldı

Yozgat Valisi Ziya Polat, şehri geleceğe daha güvenle hazırlamak, doğal ve insan kaynaklı afet risklerini belirleyip tedbir almak için İl Afet Risk Azaltma Planı’nın biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Vali Polat, afet konusunda önleyici tedbirleri planlı ve sürdürülebilir yönetmek ve afetin olumsuz etkisini en aza indirmek amacında olduklarını belirterek, “İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla şehirlerde güvenli bir yaşam sağlayıp afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltarak afet risk azaltma bilincini oluşturmak istiyoruz” dedi. Halkın afet anında asıl davranacağı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Polat, "Yapılacak programlarla il nüfusunun en az yüzde 60'ına gerekli eğitimi vermek istiyoruz. Bu konuda kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlarımız ve tüm kurum yetkililerine görev düşmektedir. Özellikle metruk binalar tehlike saçmakta ve bu metruk binaların yıkılıp ortadan kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.