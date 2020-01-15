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Bilgilendirme toplantısı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, toplu tüketim yerleri ve yemek fabrikaları işletmelerine yönelik eğitim toplantısı yapıldı.

Bilgilendirme toplantısı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, toplu tüketim yerleri ve yemek fabrikaları işletmelerine yönelik eğitim toplantısı yapıldı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 03:58
Bilgilendirme toplantısı

Yozgat Merkez, Sorgun, Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Yerköy İlçelerinde faaliyet gösteren işletme sahiplerine yönelik, 5 gün süren eğitim ve bilgilendirme toplantıları ilgi gördü. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim toplantılarında, ‘Genel Hijyen kuralları, Gıda güvenliği, işletmelerde çalışan personelin hijyeni, Alo 174 Gıda Hattı’ ile ilgili konular anlatıldı. İlgili mevzuatlar ışığında yapılan toplantılarda yaklaşık 100 işletme sahibine ulaşıldı. Toplantılarda, soru cevap kısmına da yer verilerek, ilgili sektörde faaliyet gösteren işletme sahiplerinin sorunları, çözüm önerileri konusunda gereken bilgi paylaşımları da yapıldı. Önümüzdeki günlerde Yozgat merkez ve ilçelerinde gıdanın farklı kollarında faaliyet gösteren diğer işletme sahiplerine yönelik eğitimlerin verileceği açıklandı.   

Anahtar Kelimeler:
Bilgilendirme Toplantısı
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