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Bilgilendirme Semineri

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, En İyi Narkotik Polisi Anne ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme semineri yapıldı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:11
Bilgilendirme Semineri

İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı ve Yozgat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, En İyi Narkotik Polisi Anne ve KADES semineri yapıldı. Öğrenci velilerinin ve öğretmenlerin katıldığı seminerde, artan uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan faaliyetler aktarılarak evde verilen eğitimin, annenin çocuklarına karşı yaklaşımının öneminden bahsedildi. Seminerde, uyuşturucu maddenin tanımı, başlama nedenleri, madde bağımlılığı, bağımlılık döngüsü de detaylıca anlatıldı. Seminer sonrası katılımcılara konuya ilişkin el broşürü dağıtılarak, çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Seminerde Kadın Destek Uygulaması (KADES)’in de tanıtımı yapılarak, katılımcılardan uygulamanın telefonlara indirilmesi istendi.

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Bilgilendirme Semineri
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