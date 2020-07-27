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Bildirim verme süresi uzatıldı

Derneklerin vermekle yükümlü oldukları Beyanname ve Bildirimlerin teslim edilme üresi Ağustos ayına ertelendi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 01:02
Bildirim verme süresi uzatıldı

YOZGAT Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile korona virüs salgını sebebiyle derneklerin beyanname ve bildirim verme süresinin 1 Ağustos 2020 tarihine kadar ertelendiğini bildirdi.
Bakanlık tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen 3 Nisan 2020 tarihli yazıda, derneklerin beyanname ve mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin verilmesinin 1 Ağustos 2020 tarihine kadar geçici olarak ertelendiği bildirildi. Yazıda, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle, dernek yönetim kurullarının karar alma süreçleri ile beyannamelerin hazırlanması, verilmesi gibi süreçlerin sekteye uğradığının gözlendiği kaydedildi. Bu nedenle derneklerin mağdur olmasını ve idari yaptırımlarla karşılaşmasını önlemek adına beyanname ve mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin verilmesinin 1 Ağustos 2020 tarihine kadar geçici olarak ertelendiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Bildirim Verme Süresi Uzatıldı
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