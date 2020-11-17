BILDIRCIN NESLi DE TUKENiYOR

TAPU Kadastro Yozgat eski Bölge Müdürü Hüseyin Tanrıkulu, Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşunun Yozgat'ta ölü bulunduğu iddiasını değerlendirdi. Tanrıkulu, Toy Kuşlarının Yozgat’ta 1970’li yıllarda gruplar halinde gezindiğini hatırlatıp, bıldırcın cinsi kuşların da neslinin tükenmeye başladığını ileri sürdü. Tanrıkulu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Toy Kuşunun Yozgat’ta avcılar tarafından öldürüldüğü yönündeki iddiaların ulusal basında haber olunması karşısında içimde derin bir acı hissettiğini belirtti. Tanrıkulu, ‘’Bu güzel kuş dünyada soyu tükenme noktasında olduğundan Dünya Çevre Örgütleri tarafından kırmızı listede korunması gerekli türler içerisindedir. 1970’li yıllarda Yozgat’ın kırlarında gruplar halinde gezdiklerini görüp mutlu olurduk. Bunlarla birlikte Bağırtlak ve Keklik kuş türlerinin de kırlarımızda ötüşünü susturduk. Bu türlerin tamamını Yozgatlı avcıların yok ettiğini iddia etmek haksızlık olur. Ülkemizde kara avcılığı ‘seyyar avcılık’ dediğimiz yöntemlerle gezici avcılar tarafından ‘yok etme’ anlayışı çerçevesinde yapılmaktadır. Bu mana da Bıldırcın cinsi de tehdit altındadır. Bir yandan artan orman yangınları, küresel ısınmanın etkisiyle sulak alanların azalmasıyla hızla daralan kara yaban hayvan alanlarının üzerine bu acımasız avlanma anlayışını eklediğimizde, kurşunları bu türlere değil kendi ayağımıza sıktığımızın farkına hemen varmamız gerekiyor. Acilen ve hemen ülkemizde kara avcılığı yasaklansın. Sadece yasaklama yetmiyor, çok etkin takip ve denetimler uygulansın’’ ifadelerini kullandı.