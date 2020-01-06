BiL sınavı ilgi gördü

Sınavlara, 4-5-6-7-9-10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldı. Bil Koleji Yozgat Kampüsü ve Başarı Eğitim Kurumları kurucu müdürü Recai Kapusuzoğlu, “Yozgat’ta Anaokulu, Ortaokul, Anadolu Fen Lisesi ve Teknoloji Lisesi olarak hizmet vermeye başlayan Bil Koleji Yozgat Kampüsünün sunduğu imkânlardan öğrencilerimizin faydalanabilmesi adına okula kabul ve bursluluk sınavları düzenledik. Kampüsümüz açıldığı günden bugüne okullarımıza teveccüh gösteren velilerimiz ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz bu sınavda da bizleri yalnız bırakmayarak mutlu ettiler’’ dedi. Kapusuzoğlu, hafta sonu gerçekleştirilen sınavlara yaklaşık 2 bin öğrencinin katılım sağladığını kaydetti. Kapusuzoğlu, ‘’Katılımın bu denli yüksek olması hayatını eğitime adamış olan bizleri gururlandırdı. Bundan sonraki süreçte öğrencilerimiz, okula kabul ve bursluluk sınavındaki başarı durumlarına göre Bil Koleji Yozgat Kampüsünün ayrıcalıklarından faydalanabilecekler. Yoğun ilgi ve katılımlarından dolayı en başta öğrencilerimize, çocuklarının daha güzel bir geleceğe sahip olması için çalışan velilerimize ve sınavlarımızda görev alıp, özveri ile çalışan tüm öğretmen kadromuza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.