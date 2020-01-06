Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113684
ALTIN
302.421
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8133
EURO
6.6697

BiL sınavı ilgi gördü

BİL Koleji Yozgat Kampüsü tarafından okula kabul ve bursluluk sınavları düzenlendi.

BiL sınavı ilgi gördü

BİL Koleji Yozgat Kampüsü tarafından okula kabul ve bursluluk sınavları düzenlendi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 07:18
BiL sınavı ilgi gördü

 Sınavlara, 4-5-6-7-9-10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldı. Bil Koleji Yozgat Kampüsü ve Başarı Eğitim Kurumları kurucu müdürü Recai Kapusuzoğlu, “Yozgat’ta Anaokulu, Ortaokul, Anadolu Fen Lisesi ve Teknoloji Lisesi olarak hizmet vermeye başlayan Bil Koleji Yozgat Kampüsünün sunduğu imkânlardan öğrencilerimizin faydalanabilmesi adına okula kabul ve bursluluk sınavları düzenledik. Kampüsümüz açıldığı günden bugüne okullarımıza teveccüh gösteren velilerimiz ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz bu sınavda da bizleri yalnız bırakmayarak mutlu ettiler’’ dedi. Kapusuzoğlu, hafta sonu gerçekleştirilen sınavlara yaklaşık 2 bin öğrencinin katılım sağladığını kaydetti. Kapusuzoğlu, ‘’Katılımın bu denli yüksek olması hayatını eğitime adamış olan bizleri gururlandırdı. Bundan sonraki süreçte öğrencilerimiz, okula kabul ve bursluluk sınavındaki başarı durumlarına göre Bil Koleji Yozgat Kampüsünün ayrıcalıklarından faydalanabilecekler. Yoğun ilgi ve katılımlarından dolayı en başta öğrencilerimize, çocuklarının daha güzel bir geleceğe sahip olması için çalışan velilerimize ve sınavlarımızda görev alıp, özveri ile çalışan tüm öğretmen kadromuza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
BiL Sınavı Ilgi Gördü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇEKEREK’TE HAYAT BULACAK
ÇEKEREK’TE HAYAT BULACAK
MiNiKLERE DiYABET EĞiTiMi
MiNiKLERE DiYABET EĞiTiMi
Yılmaz, görevi teslim aldı
Yılmaz, görevi teslim aldı
Sarıkamış’ı andılar
Sarıkamış’ı andılar
Üreten Eller Başkent’te
Üreten Eller Başkent’te
Yerköy yatırım bekliyor
Yerköy yatırım bekliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim