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Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti

YOZGAT’ta camide uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti

YOZGAT’ta camide uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti

Cuma namazı için gittiği Çapanoğlu Büyük Camisi'nde aralarında husumet bulunan kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Yakup Bulut (35), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bulut için öğle vakti saldırıya uğradığı Çapanoğlu Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bulut'un cenazesi, kılınan namazın ardından Taşocağı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Bulut'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. OLAY: Cuma günü, O.Ş. (25) aralarında husumet bulunan Yakup Bulut'u cuma namazı kılmak için gittiği Çapanoğlu Camisi'ne kadar takip etmiş, cami içerisinde bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Bulut, cemaatin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış, zanlı da camideki polislerce yakalanmıştı.

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