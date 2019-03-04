BEYDER’de sohbet

Son düzenlenen programda ‘Girişimcilik Kültürü ve Yozgat İş Dünyasına Bakış’ konuşuldu. BozokÜniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kara’nın konuşmacı olduğu etkinlikte, iktisadi kavramlarla Türk İslam anlayışındaki karşılıkları ele alındı. Kavramların çağdaş dünyaya entegrasyonunda Türk-İslam anlayışından taviz vermemek, özümüze uygun şekilde tanımlamanın zorunluluk olduğu anlatıldı. Türklerin İslamiyet ile şereflendikten sonra her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da yeni düzenlemelere gittiğini anlatan Kara, “Türk Milleti, İslam ile şereflendikten sonra bu olguyu sadece manevi dünyası için değil, yaşadığı hayatın her alanına tatbik etmeye başlamıştır. Ekonomik faaliyetleri de bu durumdan nasibini almıştır” diye konuştu.

Öğretim Üyesi Mehmet Kara, katılımcılara ‘homo economicus’ ve ‘homo islamicus’ kavramları hakkında da detaylı bilgi verdi.Sohbetin sonunda Yozgat ekonomisi ve Yozgat iş dünyası ele alınarak, kentin ekonomik ve sosyal yönden gelişimiyle ilgili düşünceler dile getirildi.

