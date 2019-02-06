Beyanda son gün 25 Şubat 2019

Bulut, geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükelleflerin, 2018 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 25 Şubat 2019 tarihine kadar Defter-Beyan Sistemi üzerinden vermeleri gerektiğini belirtti. Bulut, ‘’Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisi, birinci taksiti 28 Şubat 2019 tarihine kadar, ikinci taksiti ise 1 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında 2 eşit taksitte ödenecektir. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2018 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-25 Mart 2019 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir’’ dedi.