Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102448
ALTIN
219.955
DOLAR
5.2052
STERLİN
6.7424
EURO
5.9307

Beyanda son gün 25 Şubat 2019

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, basit usul mükelleflerin beyan dönem süresinin başladığını hatırlatarak, beyanname süresinin 25 Şubat 2019 tarihinde sona ereceğini söyledi.

Beyanda son gün 25 Şubat 2019

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, basit usul mükelleflerin beyan dönem süresinin başladığını hatırlatarak, beyanname süresinin 25 Şubat 2019 tarihinde sona ereceğini söyledi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
33 Okunma
Beyanda son gün 25 Şubat 2019

Bulut, geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükelleflerin, 2018 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 25 Şubat 2019 tarihine kadar Defter-Beyan Sistemi üzerinden vermeleri gerektiğini belirtti. Bulut, ‘’Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisi, birinci taksiti 28 Şubat 2019 tarihine kadar, ikinci taksiti ise 1 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında 2 eşit taksitte ödenecektir. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2018 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-25 Mart 2019 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KiRLENiYORUZ!
KiRLENiYORUZ!
İşbirliği yapacaklar
İşbirliği yapacaklar
Vatandaş derdini anlattı
Vatandaş derdini anlattı
Ağaçlandırma çalışması
Ağaçlandırma çalışması
Taziye ziyareti
Taziye ziyareti
Emitt'te Sarıkaya Standı ilgi gördü
Emitt'te Sarıkaya Standı ilgi gördü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim