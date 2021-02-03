Beyan Dönemi Başladı

Bulut yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefleri için 2020 yılı kazançlarını 1-28 Şubat dönemi içerisinde beyan edeceklerdir. Tahakkuk eden Vergi ödeme zamanları ise, birinci taksit 1 Şubat-1 Mart 2021, ikinci taksitin ise 1-30 Haziran 2021tarihleri arasında ödenmesi gerekmektedir’’ dedi. Bulut, basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarını elektronik ortamda tutabileceklerini, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerini de elektronik ortamda verebileceklerini bildirdi.
03 Şubat 2021 Çarşamba 00:34