Beyan Dönemi Başladı

Bulut yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefleri için 2020 yılı kazançlarını 1-28 Şubat dönemi içerisinde beyan edeceklerdir. Tahakkuk eden Vergi ödeme zamanları ise, birinci taksit 1 Şubat-1 Mart 2021, ikinci taksitin ise 1-30 Haziran 2021tarihleri arasında ödenmesi gerekmektedir’’ dedi. Bulut, basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarını elektronik ortamda tutabileceklerini, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerini de elektronik ortamda verebileceklerini bildirdi.