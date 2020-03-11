Beton firmalarının savunması alındı

REKABET Kurulunca, Yozgat'ta faaliyet gösteren 8 hazır beton firmasının, birlikte fiyat belirleyerek rekabeti engelledikleri iddiasıyla sözlü savunmaları alındı. Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Birol Küle başkanlığında yapıldı. Küle, Yozgat'ta hazır beton alanında faaliyet gösteren 8 şirket hakkında rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı. Toplantıda, söz konusu firmaların temsilcileri savunmalarını yaptı. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 25 Mart'ta açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.