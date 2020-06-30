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Beslenme dostu okullar

Yozgat’ta 46 Okul Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya hak kazandı.

30 Haziran 2020 Salı 00:32
Beslenme dostu okullar

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 46 okulun Beslenme Dostu Okul sertifikası almaya hak kazandığını söyledi.
Yazıcı, koruyucu sağlık Hizmetleri kapsamında, okulların sağlıklı beslenme, hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi, obezitenin önlenmesi, hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenerek, eğitim-öğretim gören öğrencilerin sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılmasını hedefleyen projenin bu yıla ait denetimlerinin tamamlandığını bildirdi.
Yazıcı, ‘’Beslenme Dostu Okul Projesi Milli Eğitim Müdürlü ve Sağlık İl Müdürlüğünün ortak oluşturduğu ekip denetimi ile belirlenen kriterler doğrultusunda 'Beslenme Dostu Okul' değerlendirme formuna göre 100 tam puan üzerinden 80 ve üzeri puan alan okullar sertifika almaya hak kazanmaktadır. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında başvuru yapan okullarımızdan 46 tanesi 'Beslenme Dostu Okul Sertifikası' almaya hak kazanmıştır. Sertifika almaya hak kazanan okullarımızı tebrik eder, İl Sağlık Müdürlüğümüze emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Beslenme Dostu Okullar
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