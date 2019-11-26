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Besiciye Çoban Desteği

TARIM ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazetede yayımlanan destekleme tebliği ile ‘sürü yöneticisi’ olarak adlandırılan çoban istihdamına da destek verileceği belirtildi.

Besiciye Çoban Desteği

TARIM ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazetede yayımlanan destekleme tebliği ile ‘sürü yöneticisi’ olarak adlandırılan çoban istihdamına da destek verileceği belirtildi.

26 Kasım 2019 Salı 04:04
Besiciye Çoban Desteği

Son yıllarda hayvancılık alanında verilen desteklerle önemli bir yere sahip olan Yozgat’ta desteklemeden yararlanacak işletmelerin, TÜRKVET'e kayıtlı en az 100 anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olması gerektiği bildirildi. Köy-mahalle sürülerinin ortak otlatan çobanlar için de desteklemeden yararlanı4labileceği kaydedildi. Çobanların otlattığı sürülerin en az 2 işletmeden oluşması, her bir işletmede en fazla 99 baş olmak üzere, toplamda en az 100 baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığı bulunması gerekiyor. Her bir işletmenin sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılacağına da tebliğde yer verildi. Çobanın, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az beş ay süreyle yatırılmış olması gerekiyor. Hayvancılık işletmesi bulunmayan veya fiilen çobanlık yapmayan, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesini isteğe bağlı olarak yapanlar, SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar, işletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, devlet memurları, emekliler, 18 yaşından küçükler, çoban olarak destekleme kapsamında değerlendirilmeyecek. Başvurular, işletme sahibi veya köy ve mahalle sürülerini otlatan çobanlar tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il ve ilçe müdürlüklerine yapılacak. Başvuru sırasında çobanın sürü yöneticisi sertifikası istenecek. Başvurular 31 Aralık 2019'a kadar alınacak. Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi için de tiftiğin, Tiftikbirlik ve bağlı kooperatifleri ile damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine satılmış olması gerekecek. Veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tabi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar için hayvan hastalığı tazminatı desteği ödenecek. Yetiştirici ve üretici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, belirtilen oranlarda ‘çiftçi örgütlerini güçlendirme’ adı altında sistem üzerinden kesinti yapılacak, kalan miktar üreticinin hesabına aktarılacak. Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak. Bütçe imkanları çerçevesinde, bakanlık tarafından banka aracılığıyla ödenecek.

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Besiciye Çoban Desteği
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