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Benim okulum

Sorgun ilçesinde ‘Benim evim benim okulum projesi’ tamamlandı.

02 Haziran 2020 Salı 00:12
Benim okulum

SORGUN ilçesinde, Araplı Hacı İbrahim Şimşek Ortaokulu öğrencilerine ‘Benim evim benim okulum projesi’ kapsamında belge verildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, yeni tip korona virüsün (Kovid 19) yayılımını azaltmak için uzaktan eğitime geçildiği günlerde, Araplı Hacı İbrahim Şimşek Ortaokulu Müdürü Gökhan Yavuz öncülüğünde başlatılan ‘Benim evim Benim Okulum’ projesinin sona erdiğini belirtti.  
Okul Müdürü Gökhan Yavuz, katılım gösteren öğrencilere bugün belgelerinin verildiğini ifade etti. Korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerin okuldan uzakta kaldıkları sürede eğitimin tatil olmadığını, uzaktan eğitimin devam ettiğini kaydeden Yavuz, "Bu süreçte öğrencilerimizin gelişimini sağlamak ve bu süreci etkili kılmak amacıyla 'My Home is My School eTwinning' projesine dahil olduk. Bu proje bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımıyla gerek Türkiye’de gerekse Avrupa'daki ortak okulların birbirleri ile iletişim kurmak, okullar arası işbirliğini teşvik etmek için önemli bir topluluktur. Projede 10 Türk 11 yabancı ortak okulun işbirliğiyle çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Matematik, deney, sanat, dil, oyun, müzik gibi etkinliklerle hem öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlandık hem de öğrencilerimizin aileleriyle verimli ve kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı olduk" dedi.

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Benim Okulum
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