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Benim Kulübüm

YOZGAT’ta ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ Projesi kapsamında ilk ve ortaokullarda uygulanan, yapılandırılmış çeşitli etkinliklerle Yeşilay’ın tanıtımı yapıldı.

Benim Kulübüm

YOZGAT’ta ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ Projesi kapsamında ilk ve ortaokullarda uygulanan, yapılandırılmış çeşitli etkinliklerle Yeşilay’ın tanıtımı yapıldı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Benim Kulübüm

 Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, bu yıl ‘Benim Kulübüm Yeşilay Projesi’nin ilkokul formatını ülke genelindeki 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine yaygınlaştırmak, okullardaki Yeşilay kulüplerinin prestijlerini, etkinliğini yükseltmek, bu çerçevede Yeşilay şubelerinin organizasyon yeteneklerini artırmak,  genç Yeşilay gönüllülerini harekete geçirmek amacıyla bir Tip Proje oluşturulduğunu kaydetti. Coşkun, ‘’Yozgat’ta ilk defa Merkez Toki Mevlana ilkokulunda uygulanan ve çok başarılı geçen projenin ikincisini Merkez Yavuz Selim İlkokulunda uygulamış bulunmaktayız. İlerleyen zamanlarda diğer okullarımızda da uygulamaya devam edeceğiz’’ dedi.

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