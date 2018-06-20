Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94437
ALTIN
194.212
DOLAR
4.7316
STERLİN
6.2433
EURO
5.4729

Belediyeye hava desteği

YOZGAT Belediyesi halk ve tabiat sağlığını korumak amacıyla hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Belediyeye hava desteği

YOZGAT Belediyesi halk ve tabiat sağlığını korumak amacıyla hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
82 Okunma
Belediyeye hava desteği

Yozgat Belediyesi Veteriner ve İlaçlama Birimi bünyesinde faaliyet gösterecek hava ve kara araçları ilaçlama ve biyolojik mücadeleyi daha verimli yürütecek.
Yozgat Belediyesi Cumhuriyet Alanı’nda düzenlediği tanıtım töreniyle, Veteriner ve İlaçlama Birimi bünyesinde hizmet sunacak hava ve kara araçlarının tanıtımını yaptı.
Törene Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Yusuf Başer, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Yusuf Başer, 1 Ocak 2018 itibariyle bataklık ve zorlu alanlarda hareket kabiliyeti bulunan kara aracı, havadan ilaçlama yapan hava aracı, 5 ilaçlama personeli, 1 veteriner hekim ve 7 barınak personeli ile hizmet verdiklerini söyledi.
Başkan Kazım Arslan, Yozgat’ın emsali bir çok ilde bu tür hizmet olanaklarının söz konusu olmadığını, belediyenin ilaçlama, hayvan toplam ve rehabilitasyon hizmetlerini son teknolojiyle sunduğunu ifade etti.
Yozgat’ta özellikle halk arasında kene ısırığı olarak bilinen Kırım Kongo hastalığı nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Başkan Kazım Arslan,”Bugün ülkemizde hemen hemen tüm yerel idareler vektör mücadelesi yürütmektedir. Ancak kontrolsüz yapılan bu mücadele yöntemleri ilerde telafisi mümkün olmayacak çevre ve sağlık zararları oluşturabilir. Vektörlerle mücadele ederken, ekosistemi de tehlikeye atmamak gerekmektedir. Biz de belediye olarak bu bilinçle bu mücadeleyi yürütüyoruz” diye konuştu.
Konuşmanın ardından araç ve ekipmanların tanıtımı ve özellikleri katılımcılara aktarıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Saat kulesinde trafik sorunu
Saat kulesinde trafik sorunu
İŞKUR’dan ziyaretler
İŞKUR’dan ziyaretler
Yetişkinlere de karne
Yetişkinlere de karne
Yaralı tilkiyi bebek gibi besliyor
Yaralı tilkiyi bebek gibi besliyor
Şeker’de bayram coşkusu
Şeker’de bayram coşkusu
Köye Atatürk Silueti
Köye Atatürk Silueti

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim