Belediyeye hava desteği

Yozgat Belediyesi Veteriner ve İlaçlama Birimi bünyesinde faaliyet gösterecek hava ve kara araçları ilaçlama ve biyolojik mücadeleyi daha verimli yürütecek.

Yozgat Belediyesi Cumhuriyet Alanı’nda düzenlediği tanıtım töreniyle, Veteriner ve İlaçlama Birimi bünyesinde hizmet sunacak hava ve kara araçlarının tanıtımını yaptı.

Törene Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Yusuf Başer, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Yusuf Başer, 1 Ocak 2018 itibariyle bataklık ve zorlu alanlarda hareket kabiliyeti bulunan kara aracı, havadan ilaçlama yapan hava aracı, 5 ilaçlama personeli, 1 veteriner hekim ve 7 barınak personeli ile hizmet verdiklerini söyledi.

Başkan Kazım Arslan, Yozgat’ın emsali bir çok ilde bu tür hizmet olanaklarının söz konusu olmadığını, belediyenin ilaçlama, hayvan toplam ve rehabilitasyon hizmetlerini son teknolojiyle sunduğunu ifade etti.

Yozgat’ta özellikle halk arasında kene ısırığı olarak bilinen Kırım Kongo hastalığı nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Başkan Kazım Arslan,”Bugün ülkemizde hemen hemen tüm yerel idareler vektör mücadelesi yürütmektedir. Ancak kontrolsüz yapılan bu mücadele yöntemleri ilerde telafisi mümkün olmayacak çevre ve sağlık zararları oluşturabilir. Vektörlerle mücadele ederken, ekosistemi de tehlikeye atmamak gerekmektedir. Biz de belediye olarak bu bilinçle bu mücadeleyi yürütüyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından araç ve ekipmanların tanıtımı ve özellikleri katılımcılara aktarıldı.

