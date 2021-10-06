Belediyeden ‘Konukevi’

Yozgat Şehir Hastanesi’ne çevre il ve ilçelerden hastalarıyla birlikte gelen yakınlarının konaklama konusunda yaşadıkları sorunların çözümlenmesi amacıyla belediye tarafından ‘Konukevi’ projesi hazırlandı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Şehir Hastanesi bölgesinde 650 metrekarelik bir alanı Milli Emlak’tan devrini aldıklarını, burada yapacakları Konukevi ile ilgili proje çalışmasını da tamamladıklarını söyledi. Köse, 3 bin 500 metrekare alan üzerinde bodrum hariç 7 katlı ve terası bulunan Konukevi’nin 200 yatak kapasiteli olacağını bildirdi. Köse, ‘’Yozgat merkeze 100 kilometre mesafe üzerinde 9 ilçemiz var. Bu ilçelerimizle birlikte Şehir Hastanesinden Boğazkale’de istifade ediyor, Tokat tarafından, Çorum Alaca tarafından da insanlar geliyor. Dolayısıyla bir bölge hastanesi niteliğinde ve ameliyat yapılan bir yer. Sonuç itibariyle buraya zengini de geliyor garibanı da. Biz özellikle garibanları, yani dezavantajlı kesimimizin konaklaması için planladığımız bir yer. Zengin kalırsa ücrete tabi olacak. Şehir Hastanesiyle entegre bir şekilde çalışacağız’’ dedi.

ESKİ HİZMET BİNASI

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yıkılan hizmet binasının yerine yeni bir proje hazırladıklarını, bunun dışında farklı projeler üzerinde de durduklarını aktardı. Köse, bölgede uygulanacak proje konusunda bir karara varamadıklarını, bunun için alternatifli projelerin görsellerini halka sunup, gelecek tekliflerin değerlendirilerek, nihai kararı vereceklerini bildirdi. Bölgede binaları pasaj şeklinde yapmayacaklarına vurgu yapan Köse, ‘’Yozgat’ta pasaj şeklinde yapılan işyerlerinin hiç biri çalışmıyor. Bayanın girmediği yerde ticaret olmuyor. Pasajlara da bırakın bayanı erkek dahi girmekten imtina ediyor. Dolayısıyla sade, hep dışardan çalışan yani kuzeye ve güneye ya da doğuya ve batıya cepheli dükkanlar inşa edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. •İhsan Çelikkaya•