Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391.65
ALTIN
501.96
DOLAR
8.8711
STERLİN
12.0992
EURO
10.2969

Belediyeden ‘Konukevi’

Yozgat Belediyesi, tedavi amaçlı çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların konaklama sorunlarının çözümlenmesine yönelik hazırladığı ‘Konukevi’ projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:34
Belediyeden ‘Konukevi’

Yozgat Şehir Hastanesi’ne çevre il ve ilçelerden hastalarıyla birlikte gelen yakınlarının konaklama konusunda yaşadıkları sorunların çözümlenmesi amacıyla belediye tarafından ‘Konukevi’ projesi hazırlandı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Şehir Hastanesi bölgesinde 650 metrekarelik bir alanı Milli Emlak’tan devrini aldıklarını, burada yapacakları Konukevi ile ilgili proje çalışmasını da tamamladıklarını söyledi. Köse, 3 bin 500 metrekare alan üzerinde bodrum hariç 7 katlı ve terası bulunan Konukevi’nin 200 yatak kapasiteli olacağını bildirdi. Köse, ‘’Yozgat merkeze 100 kilometre mesafe üzerinde 9 ilçemiz var. Bu ilçelerimizle birlikte Şehir Hastanesinden Boğazkale’de istifade ediyor, Tokat tarafından, Çorum Alaca tarafından da insanlar geliyor.  Dolayısıyla bir bölge hastanesi niteliğinde ve ameliyat yapılan bir yer. Sonuç itibariyle buraya zengini de geliyor garibanı da. Biz özellikle garibanları, yani dezavantajlı kesimimizin konaklaması için planladığımız bir yer. Zengin kalırsa ücrete tabi olacak. Şehir Hastanesiyle entegre bir şekilde çalışacağız’’ dedi. 
ESKİ HİZMET BİNASI
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yıkılan hizmet binasının yerine yeni bir proje hazırladıklarını, bunun dışında farklı projeler üzerinde de durduklarını aktardı. Köse, bölgede uygulanacak proje konusunda bir karara varamadıklarını, bunun için alternatifli projelerin görsellerini halka sunup, gelecek tekliflerin değerlendirilerek, nihai kararı vereceklerini bildirdi. Bölgede binaları pasaj şeklinde yapmayacaklarına vurgu yapan Köse, ‘’Yozgat’ta pasaj şeklinde yapılan işyerlerinin hiç biri çalışmıyor. Bayanın girmediği yerde ticaret olmuyor. Pasajlara da bırakın bayanı erkek dahi girmekten imtina ediyor. Dolayısıyla sade, hep dışardan çalışan yani kuzeye ve güneye ya da doğuya ve batıya cepheli dükkanlar inşa edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. •İhsan Çelikkaya•

Anahtar Kelimeler:
Belediyeden ‘Konukevi’YozgatIlerigazetesiçarşambaHaberYozgatbelediyesiCelalKöseYozgatşehirhastanesiKonukevi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KARAR VERiLEMEDi!
KARAR VERiLEMEDi!
Projeye dahil edildi
Projeye dahil edildi
Yollarda çalışma var!
Yollarda çalışma var!
Köyde müze hazırlığı
Köyde müze hazırlığı
19 milyon ek bütçe
19 milyon ek bütçe
Meclis üyeleriyle istişare
Meclis üyeleriyle istişare
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim