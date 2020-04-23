Belediyeden destek

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, yurtdışından gelen 284 vatandaşın 14 gün süre ile Sürmeli Yurdunda karantina altında kalacağını söyledi. Başkan Köse, ‘’Vatandaşlarımızın kendini evde hissetmesi için Yozgat Belediyesi olarak elimizden gelen her imkanı seferber edeceğiz’’ dedi.

Başkan Köse, ‘’Kıymetli vatandaşlarımız, evinize hoş geldiniz. İnşallah karantina sürecini el birliği ile atlatacağız. Biraz sabır, bu zorlu günleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde el birliği ile aşacağız. Sizleri seviyoruz. Her zorlukta yanınızdayız’’ ifadelerini kullandı.