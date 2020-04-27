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Belediyeden destek

Bahadın Belediyesinden köylere gıda yardımı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 23:39
Belediyeden destek

SORGUN ilçesinin Bahadın Belde Belediyesi tarafından, belde dışından gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımını sürdürüyor. Yozgat’ın Kaşkışla Köyü Muhtarı Sadık Karabulut, Bahadın’da Belediye öncülüğünde faaliyet gösteren şirket tarafından hazırlanan iaşe kolilerinin kendilerine ulaştığını söyledi. Karabulut, ‘’Tarafımıza ulaştırılan bu koliler, köyümüzdeki ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiştir. Bu duyarlılıkla ve yardımlaşma ruhuyla hizmet eden Bahadın A.Ş.’ye ve Durak Koçak arkadaşımıza Kaşkışla köyü adına teşekkür ederim’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Belediyeden Destek
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