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Belediyeden Aşure

YOZGAT'ta Muharrem ayı ve Aşure günü kapsamında Yozgat Belediyesi, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Belediyeden Aşure

YOZGAT'ta Muharrem ayı ve Aşure günü kapsamında Yozgat Belediyesi, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

10 Eylül 2019 Salı 08:05
Belediyeden Aşure

Yozgat'ta Muharrem ayı ve Aşure günü kapsamında Yozgat Belediyesi, vatandaşlara bin 500 aşure ikramında bulundu. Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, vatandaşlara aşure ikram etti. Muharrem ayı ve Aşure gününün önemine değinen Başkan Yardımcısı Tanışman,  "Müslümanlar olarak önem arz eden Muharrem ayına girdik. Muharrem ayının ilk haftasında Yozgat Belediyesi olarak vatandaşlarımıza bin 500 kişilik aşure ikram ettik. Aşure demek AŞ demek paylaşmak demektir. Biz de birlik ve beraberliğimizi artırmak için belediye olarak böyle bir etkinlik yaptık. Muharrem ayının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Belediyeden Aşure
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