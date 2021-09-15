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Belediyede yeni dönem

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yerel basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirdiği istişare toplantısında ‘bundan sonra yapacakları çalışmalarda ortak akıl, ortak irade kullanacakları’ mesajı, ‘yeni bir dönem başlıyor’ yorumlarını da beraberinde getirdi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:16
Belediyede yeni dönem

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Nohutlu Tepesi Bilal Şahin Sosyal tesislerinde Yozgat’ta görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve bundan sonra yapacakları projeler hakkında bilgi verdi. Köse, göreve geldiği günden bu güne kadar pek çok projeye imza attıklarını ve projelerini bir bir hayata geçirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Yozgat’ta görev yapan basın mensupları ile özellikle bir araya geldiğine dikkat çeken Köse, Bundan sonraki yapacakları işlerde ortak akıl ve ortak irade kullanarak hep birlikte elimizi taşın altına koyarak kalan zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek için böyle bir toplantı düzenlediğini kaydetti. Yozgat’ın geçmişte siyasi ayrışmaların yaşandığı bir şehir olduğunu hatırlatan Köse, ‘’Ama son zamanlarda Allah’a hamdolsun ki siyasi ayrışmalar bir kenara bırakılarak özellikle Yozgat ortak paydasında buluşmak için büyüklerimiz elinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bizde Yozgat Belediyemiz olarak buradayız. Birliği beraberliği test etme adına da bugün özellikle basın mensuplarımızla bir araya geldik’’ dedi. Yol, kaldırım gibi altyapı hizmetlerinin dışında da önemli projeleri başlattıklarını dile getiren Köse, ‘’Çapanoğlu Büyük Camisi projesi inşaatı sürüyor. Proje içerisinde 154 araçlık kapalı otopark, kültür merkezi, aşevi, hocalar kahvesi, yeşil alanlar, dinlenme parkı yer alıyor. 15 mahallemize halı saha yapıyoruz. İçme suyu şebekemizde yıllardan beri kullanılan asbestli boruların değişimi için proje hazırladık. Kreş ve gündüz bakımevi projesini tamamladık ve yakında açılışı yapılacak. İlimiz için çok önemli olan 4 bin metrekare kapalı alanı bulunan kültür merkezimizin temelini attık ve bir yıl içerisinde tamamlanacak. Yeni hal ve iş merkezi projemizi de en kısa zamanda hayata geçiriyoruz. Millet Parkı projemizin de yakın bir zamanda ihalesi yapılacak’’ diye konuştu. Köse, şehir içme suyunda yüksek miktarlarda aylık 1.8 milyon elektrik harcandığını vurgulayarak, ‘’Bu nedenle Güneş Enerji Santrali (GES) projemizi hazırladık ve tükettiğimiz kadar enerjiyi üreteceğiz. Kuracağımız GES ile yıllık 15 milyon lira belediyemize gelir elde edeceğiz. Bunların yanında birçok projemizi de hayata geçireceğiz’’ ifadelerini kullandı. 
•İhsan Çelikkaya/Sümeyye İlhan• 

Anahtar Kelimeler:
Belediyede Yeni Dönem
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