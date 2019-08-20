Belediye üretiyor

Sarıkaya Belediyesi, Çilek üretimine yönelik olarak projelendirilen seraların ardından sebze yetiştiriciliğine yönelik seralarını da hizmete sundu. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yapımı tamamlanan seralarda termal su kullanılmadığını söyledi. Açıkel, ‘’Üretken belediyecilikte Sarıkaya’yı marka haline getirmek istiyoruz. Bu projeyle ilçe ekonomisine artı olarak büyük katkı sağlanacaktır. Sera tesislerimizden ürünlerimizi almaya başladık. 4 bin 500 metrekare büyüklüğündeki sebze üretimine yönelik seralarımızda taze taze salatalık topluyoruz. Satışa da başladık’’ dedi.