BELEDiYE SPONSOR OLDU

Bu yıl Eylül ayında TÜBİTAK Elektromobil Yarışları ve Teknofest Robotaksi Otonom Araç yarışlarına katılacak BeeM takımının elektrikli otomobil yapımı için işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Çekerek Belediyesi elektrikli otomobil yapımına sponsor oldu. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim gören öğrenciler tarafından kurulan BeeM takımı, elektrikli otomobil yarışlarında Yozgat’ı temsil edecek. Bu yarışlarda elektrikli aracın bütün alt parçaları, motor, motor sürücüsü, araç MK kontrol sistemi, batarya yönetim sistemi ve otonom sürüş yazılımları, öğrenciler tarafından tamamen yerli ve milli ürünler kullanılarak tasarlanıp geliştirilecek. Yozgat Bozok Üniversitesinin memleketin ve milletin beklentilerini karşılayan bir kurum haline dönüştüğünü belirten Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, “Rektör hocamızın elektrikli otomobil yapımına destek olunması teklifine duyarsız kalamazdık. Biz gençlerimizin ufku ve vizyonunun açılması açısından bu işe öncülük yapmamız gerektiğine inanarak Çekerek Belediyesi olarak bu projeye destek olmaya karar verdik. Yarışmaya katılacak öğrencilerimizin inşallah hem Yozgat Bozok Üniversitesini hem de Çekerek Belediyesini en iyi şekilde temsil edeceğine ve yarışmalarda başarılı olarak derece elde edeceğine inanıyor ve başarılar diliyorum” dedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, BeeM takımının gecen yıl ki yarışlarda ürettikleri elektrikli otomobilin bazı parçalarında yerlilik ödülü aldığına dikkat çekerek bu yıl ki yarışlarda da beklentilerinin ilk 10’a girmek olduğunu söyledi.