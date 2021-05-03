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Belediye kaldığı yerden

Yozgat Belediyesi, estetik dönüşüm çalışmaları kapsamında Saat Kulesi’nden dörtyol mevkiine kadar olan 3’üncü Etap yol çalışmalarına start verdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:29
Belediye kaldığı yerden

YOZGAT Belediyesi, geçen yıl başlattığı Saat Kulesi ve çevresi düzenleme çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek üzere, sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilip, çalışmalarına start verdi. Saat kulesi ile dörtyol kavşağı, Askerlik Şubesi eski tarihi binası arasında yol ve kaldırım düzenleme çalışmasının üçüncü etabına kazma vuruldu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, saat kulesi ve çevresinin şehrin kalbi ve yaşam merkezi olduğunu söyledi. Köse, geçen yıl başlattıkları düzenleme çalışması kapsamında belediye ve saat kulesi arasındaki yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmasını tamamladıklarını bildirdi. Köse, ‘’Şimdi de pandemi sürecinde kısıtlamayı da fırsat bilerek vatandaşın mağdur etmeden saat kulesi, dörtyol kavşağı ve eski askerlik şubesi arasında çalışma yapacağız’’ dedi.

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Belediye Kaldığı Yerden
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