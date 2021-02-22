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Belediye ekipleri, doğaya yiyecek bıraktı

YOZGAT Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak ve yaban hayvanları için belirli alanlara yiyecek takviyesinde bulundu.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:30
Belediye ekipleri, doğaya yiyecek bıraktı

Ekipler, kent merkezinde sokak hayvanları beslenme odaklarına mama, Topçu Göleti çevresine de ekmek ve çeşitli yiyecekler bıraktı.  Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Erhan Erol, gsokak hayvanlarını hiçbir zaman sahipsiz bırakmadıklarını, yaban hayvanlarını da unutmadıklarını söyledi. Erol, kedi ve köpek evleri yaptıklarını da anlatarak, "Bu yıl 20 kedi evi yaptık, bu evlerde 100'e yakın kedi yaşamaktadır. Bunun yanında sıfır atık projesi kapsamında eski varillerden 32 yuva yaparak şehrimizin belirli noktalarına yerleştirdik. Vatandaşlarımızın da bizlere destek olmasını istiyoruz" diye konuştu.

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