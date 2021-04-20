Belediye çalışmalarını sürdürüyor

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Belediye ekiplerinin ilçemizin dört bir tarafında çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi. Başkan Açıkel, ‘’Ekiplerimiz, Kavşak yapımı yol dolgu çalışması, Fırınlarda gramaj ve hijyen kontrolü, Kanalizasyon tamir ve bağlantı çalışmaları, Ağaçlandırma, Su hattı arıza ve bakım çalışmalarını sürdürüyor’’ dedi. Başkan Açıkel, ‘’Doğalgaz ekibimiz ile birlikte Karşıyaka Mahallemizdeyiz. Sokağından hat geçen hemşehrilerimizin bir an önce aboneliklerini yaptırmalarını rica ediyorum’’ çağrısında bulundu.