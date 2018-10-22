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BELDELERiN MiRASI

YOZGAT'ta nüfusu 2 binin altına inmesi nedeniyle kapanan 27 belde belediyesinden İl Özel İdaresi'ne devri yapılan 42 milyon 992 bin lira borç sıfırlanmaya çalışılırken, kullanılamayacak durumda hurdaya dönüşen araçlar, araba mezarlığının müdavimleri oldu.

BELDELERiN MiRASI

YOZGAT'ta nüfusu 2 binin altına inmesi nedeniyle kapanan 27 belde belediyesinden İl Özel İdaresi'ne devri yapılan 42 milyon 992 bin lira borç sıfırlanmaya çalışılırken, kullanılamayacak durumda hurdaya dönüşen araçlar, araba mezarlığının müdavimleri oldu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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BELDELERiN MiRASI

Çıkartılan yasa ile nüfusu 2 binin altına inen belde belediyelerinin kapatılmasına ilişkin karar doğrultusunda Yozgat'ta 27 belde belediyesi kapatıldı. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde kapanan 27 beldede belediye başkanı yerine muhtar seçimi yapıldı. Beldelerin mal varlıkları, alacakları, borçları Yozgat İl Özel İdaresi'ne devredildi. Yozgat Valiliği tarafından oluşturulan komisyon, kapanan 27 belde belediyesine ait hesaplar ile birlikte mal varlıklarını teslim aldı. Belediye Başkanlarının makam otoları, iş makinesi, servis minibüsleri, ambulans, pikap gibi birçok araçlar, İl Özel İdaresi hurdalığına taşındı. Kullanılabilecek durumdaki araçlar satılarak, beldelerin borçlarına mahsup edildi. Kalanların önemli bölümü ise halen hurdalıkta duruyor. 

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