Beldede fırın hizmete açıldı

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ‘’Söz verdiğimiz gibi halkımıza sıcak ekmek yedireceğiz demiştik öylede oldu. Mübarek Ramazan ayında da sıcak sıcak belediye fırınımızda ekmek çıkarmaya devam ediyoruz’’ dedi.
15 Nisan 2021 Perşembe 00:55
ÇEKEREK ilçesine bağlı Özükavak Beldesinde belediye tarafından kurulan ekmek fırını açıldı.
Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ‘’Söz verdiğimiz gibi halkımıza sıcak ekmek yedireceğiz demiştik öylede oldu. Mübarek Ramazan ayında da sıcak sıcak belediye fırınımızda ekmek çıkarmaya devam ediyoruz’’ dedi.