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Beldede fırın hizmete açıldı

ÇEKEREK ilçesine bağlı Özükavak Beldesinde belediye tarafından kurulan ekmek fırını açıldı.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:55
Beldede fırın hizmete açıldı

 Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ‘’Söz verdiğimiz gibi halkımıza sıcak ekmek yedireceğiz demiştik öylede oldu. Mübarek Ramazan ayında da sıcak sıcak belediye fırınımızda ekmek çıkarmaya devam ediyoruz’’ dedi.

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Beldede Fırın Hizmete Açıldı
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