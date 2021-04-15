Beldede fırın hizmete açıldı

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ‘’Söz verdiğimiz gibi halkımıza sıcak ekmek yedireceğiz demiştik öylede oldu. Mübarek Ramazan ayında da sıcak sıcak belediye fırınımızda ekmek çıkarmaya devam ediyoruz’’ dedi.