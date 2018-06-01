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Becerilerini sergilediler

ÇAYIRALAN Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan çeşitli kurslarda becerilerini geliştiren kursiyerler, öğrenirken hazırladıkları çeşitli el emeği göz nuru eserlerini ortaya çıkan eserlerini görücüye çıkarttı.

Becerilerini sergilediler

ÇAYIRALAN Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan çeşitli kurslarda becerilerini geliştiren kursiyerler, öğrenirken hazırladıkları çeşitli el emeği göz nuru eserlerini ortaya çıkan eserlerini görücüye çıkarttı.

01 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Becerilerini sergilediler

Çayıralan Kaymakamı Fatih Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Çayıralan Belediye Başkanı Vekili Ömer Osman Bekyürek, Garnizon Komutanı Savaş Serbes de serginin açılışında yer aldı. Çayıralan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda el emeği göz nuru döken bütün kursiyer ve öğrencilere teşekkürlerini sundu. Altuntaş, ‘’Halk Eğitim Merkezi olarak, yıl içinde Mesleki ve Teknik kurslarında 15 kurs açıldı. Toplamda 350 kursiyer kurslara katıldı. Sosyal ve Kültürel alanda 4 kurs açtık ve 82 kursiyer kurslara katılım gösterdi. Okuma Yazma kursu olarak da 7 kurs açılarak, 112 kursiyer kurslara katılarak belge almaya hak kazandı. Toplamda bu yıl sonu itibariyle Halk Eğitim Merkezince açılan 30 kurstan 560 kursiyerimiz faydalandı’’ dedi.

Çayıralan Halkı tarafından büyük ilgi gösterilen sergide, dropaj tekniğiyle kadın bluz dikimi, kadın giysi dikimi, çocuk üst giysileri dikimi, el sanatları alanında, basit nakış iğne teknikleri, elde beyaz iş çeyiz ürünleri hazırlandı. Kurslarında özveriyle çalışan kursiyer ve usta öğrencilerin yardımıyla hazırladıkları yöresel ve kendi has dikim ve sanatları katılımcılar tarafından büyüleyici bir etki ve görselliğe sahip olduğu hissini uyandırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, yıl boyunca özverili çalışmaktan taviz vermeyen ve bu özverinin meyvesi olarak bu güzel ürünleri ortaya çıkartan kursiyer ve öğrencilerin bu özverili çalışmalarının devamlık içermesini temennisinde bulundu.

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