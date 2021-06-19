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Becerilerini sergilediler

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserler görücüye çıkartıldı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:45
Becerilerini sergilediler

Kadışehri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü usta öğretici ve kursiyerleri tarafından hazırlanan serginin açılışını Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın ile birlikte yaptı. İlçe protokolü üyelerinin de hazır bulunduğu açılışta, farklı kurs alanlarında yapılan, birbirinden güzel çalışmalardan oluşan sergideki eserler beğeni ile gezilip, çalışmalar hakkında bilgi alındı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Emek veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yöneticilerimize, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ederiz’’ dedi.

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