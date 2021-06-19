Becerilerini sergilediler

Kadışehri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü usta öğretici ve kursiyerleri tarafından hazırlanan serginin açılışını Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın ile birlikte yaptı. İlçe protokolü üyelerinin de hazır bulunduğu açılışta, farklı kurs alanlarında yapılan, birbirinden güzel çalışmalardan oluşan sergideki eserler beğeni ile gezilip, çalışmalar hakkında bilgi alındı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Emek veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yöneticilerimize, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ederiz’’ dedi.