Becerileri geliştiren eğitim

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen PRODES programı kapsamında SORGED tarafından yürütülen, ‘İŞ'te Farkı Sen Yarat’ başlıklı proje kapsamında 21-21 Mayıs tarihinde ‘Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi’ yapılacak.

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) pratik ve yaratıcı problem çözme amaçlı kullanılan düşünsel bir yaklaşım olduğunun altını çizen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Yaratıcı ve Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi ile yaratıcılık becerilerinizi geliştirebilir, farklı bakış açıları kazanabilirsiniz. Rekabetin son derece fazla yaşandığı iş dünyasında farklı düşünme tekniklerini öğrenerek rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

Yaratıcı ve Tasarım Odaklı Düşünme eğitimi katılımcıların yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi ve inovasyona dair doğru bir bakış açısı elde etmelerini amaçlamaktadır. Tasarım odaklı düşünme eğitimi ile katılımcılar, bir iş yapış ve düşünme biçimi olarak tasarım odaklı düşünme sürecini, adımlarını ve araçlarını uygulamalarla keşfedecekler. Tasarım odaklı düşünme yöntemleri ile katılımcıların problem çözme, karar verme, zor durumlar yönetimi, yaratıcılık ve inovasyon yetkinliklerinin gelişimine katkı sağlayacak” dedi.

EĞİTİM YÜZ YÜZE

Eğitimlerin 30 katılımcı ile sınırlı olduğunu belirten Uğuz, “Eğitimimiz 21-22 Mayıs saat 10.00'da başlayıp, 17.00'de sona erecek. 17-30 yaş arası gençler başvuru yapabilecek fakat eğitimimiz 30 katılımcı ile sınırlıdır. Öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır. Yozgat merkez ve ilçelerinden katılacak gençlerin yolculuk ücretleri ödenecektir. Eğitim Sorgun'da düzenlenecek ve katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Dolayısıyla eğitime sadece Yozgat bölgesinde ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Kontenjan 30 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir” ifadelerini kullandı.

