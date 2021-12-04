Bebek Kütüphanesi

Dört yol mevkiinde Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlük binası bahçesinde bulunan, eskiden kütüphane olarak kullanılan müstakil binanın bebek kütüphanesine dönüştürülmesi için tadilat ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında çocukların erken yaşlarda kitapla tanışmasının sağlanmasının dışında ebeveynleriyle ilişkilerini güçlendirerek aile arasında okumanın desteklenmesi de amaçlanıyor. Tamamen çocuklar ve aileleri düşünülerek özel olarak hazırlanan bir projeden ilk etapta 0-3 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri yararlanacak. Yozgat Bozok Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli eğitmenler, bebek kütüphanesinde gelecek ve annelere yönelik haftalık eğitimler verecekler.