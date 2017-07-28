Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Bebek Dostu’ projesi kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi’de eğitimlerine start verdi.

Yozgat Halk Sağlığı Eğitim Birimi tarafından hastane ebe ve hemşirelerine eğitim verildi. Sertifikalarını alan sağlık personeli anne sütünün önemi için tüm çalışmalarda yer alacaklarını belirttiler.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı’nın bebek dostu değerlendirme kriterleri de değerlendirmeye alındı.

ECZANELER DE EĞİTİMDE

Uygulanan proje doğrultusunda hastane çevresinde bulunan eczanelere de bebek dostu eğitimi verildi.

Çalışmalar kapsamında Yozgat Merkez ve ilçe hastane çevrelerinde bulunan eczanelere, hastane yönetimi tarafından Bebek Dostu Eğitimi verildi. Gönüllülük esasına dayalı olarak Bebek Dostu olacak eczanelerden bu konu ile ilgili destek vermeleri anne ve bebek sağlığı için önemli çalışmalar arasında.

YOZGAT BEBEK DOSTU

Konu ile ilgili açıklama yapan Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. İsmail Kurca birliğe bağlı tüm sağlık tesislerinin “Bebek Dostu Hastane” unvanına sahip olduğunu belirtti.

Bu unvanı almanın yetmediğini söyleyen İsmail Kurca, yıl içerinde değerlendirmeler yapılarak bakanlığık tarafından gelen ekiplerin değerlendirerek unvanın devamlılığı için çalışmalar yaptığını söyledi.

İsmail Kurca, “Bir kere bu unvanı almak yeterli olmuyor, kriterlere bir sonraki sene uyulmadığında unvanı kaybetmiş oluyoruz. İlimizde Bebek Dostu çalışmalarını önemsiyor ve tüm ekibimizle anne ve bebek sağlığı için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Anne sütünün önemini bebek sağlığı için önemli olduğunu bilmeyen yok. Bazı durumlarda anneler bebeğinin aç kalacak korkusu ile doktora başvurmadan mamaya başlıyor. Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise doktora başvurmadan mama başlanmamalı. Farkındalık oluşturmak adına ilimizde bulunun tüm hastanelerimize yakın eczaneleri ziyaret ederek, Bebek Dostu Eczane uygulamasını da başlattık. Geleceğimiz olan bebeklerimiz ve onları yetiştiren annelerimiz bizim kutsal emanetlerimizdir” dedi.

