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Bebek çantasına SAKLAMIŞ!

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışı yapılacağı yönünde aldığı bir ihbarı değerlendirdi. Emniyet ekipleri yaptığı operasyon neticesinde bebek çantası içerisine saklanan uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

Bebek çantasına SAKLAMIŞ!

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışı yapılacağı yönünde aldığı bir ihbarı değerlendirdi. Emniyet ekipleri yaptığı operasyon neticesinde bebek çantası içerisine saklanan uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 07:10
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Bebek çantasına SAKLAMIŞ!

Emniyet ekipleri Şanlıurfa’dan Yozgat’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ve Yozgat’ta satacağı şeklinde aldığı istihbaratı değerlendirerek, Boğazlıyan ilçesinde güzergah üzerinde yapılan uygulama esnasında şehirlerarası otobüs ile seyahat eden M.A ve eşi L.A isimli şahısların bagajlarında arama yaptı.
Yapılan arama esnasında bebek eşyalarının bulunduğu çanta içerisinde pembe bez içerisine sarılmış ve koli bandı ile kaplanmış, üzeri kokuyu gizlemek amacıyla limon kabuklarıyla kapatılan 4 pakette toplamda 2. 204 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Şüpheli M.A isimli şahsın üzerinde ise 0,20 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti suçu ile hazırlanan dosya kapsamında M.A isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, L.A isimli şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
 

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