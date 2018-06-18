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Bayramda onların yüzü güldü

YOZGAT'ta Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte işleri artan berberler, fazla mesai yapmaya başladı.

Bayramda onların yüzü güldü

YOZGAT'ta Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte işleri artan berberler, fazla mesai yapmaya başladı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Bayramda onların yüzü güldü

 Bayram öncesinde saç ve sakal tıraşı olmak isteyen vatandaşlar berberlerin yolunu tuttu. Bayrama sayılı günler kala berberler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar müşterilerine hizmet vermeye başladı.  Yozgat esnaflarından Battal Mavili, her bayram öncesinde olduğu gibi bu yıl da büyük yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Tıraş işlerini son günlere bırakan müşterilerinin işlerin yoğun olması sebebiyle sıra beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden Mavili,"Bayram öncesinde saç tıraşı olmanın erkeklerde bir gelenek haline geldiğini, bayrama bir gün kala geceleri geç saatte evimize gidiyoruz. Kimseyi mağdur etmemek için bütün müşterilerimize gece geç saatlere kadar hizmet veriyoruz" diye konuştu.
 

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