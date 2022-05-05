BAYRAMDA 2 CAN

Bayramda ilk kaza Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal Babayiğit (40) idaresindeki 34 DH 3466 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Arifoğlu köyü mevkisinde refüje devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sonay (36) ve 8 yaşındaki kızları Rabia Babayiğit yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Rabia Babayiğit sevk edildiği Yozgat Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer kaza ise Sarıkaya ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin İnci (22) idaresindeki 34 RDC 11 plakalı otomobil, Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyü yakınlarında tarlaya devrildi. Berivan İnci (16) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile Zeynep (20), Muhammet Ali (11), Mustafa (3), Fatma (41) ve İbrahim İnci (42) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Araçtakilerin, bir yakınlarının nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittikleri öğrenildi.