Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

BAYRAMDA 2 CAN

Yozgat’ta trafik canavarı Ramazan Bayramı’nda da boş durmadı ve biri çocuk 2 can aldı. Yozgat’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:29
BAYRAMDA 2 CAN

Bayramda ilk kaza Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal Babayiğit (40) idaresindeki 34 DH 3466 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Arifoğlu köyü mevkisinde refüje devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sonay (36) ve 8 yaşındaki kızları Rabia Babayiğit yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Rabia Babayiğit sevk edildiği Yozgat Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer kaza ise Sarıkaya ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin İnci (22) idaresindeki 34 RDC 11 plakalı otomobil, Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyü yakınlarında tarlaya devrildi. Berivan İnci (16) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile Zeynep (20), Muhammet Ali (11), Mustafa (3), Fatma (41) ve İbrahim İnci (42) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Araçtakilerin, bir yakınlarının nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittikleri öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
BAYRAMDA 2 CANRamazan BayramıYozgatIlerigazetesiHaber05MayısPerşembeSarıkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat'ta 1 Mayıs’ı kutladılar
Yozgat'ta 1 Mayıs’ı kutladılar
ULAŞIM AKSADI
ULAŞIM AKSADI
‘içişlerine müdahale edemezler’
‘içişlerine müdahale edemezler’
Vatandaşlarla bir arada
Vatandaşlarla bir arada
Çocuklar gibi şendik
Çocuklar gibi şendik
Halkla beraber kutladı
Halkla beraber kutladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim