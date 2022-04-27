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Bayrama hazırlık

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, Belediye ekipleri tarafından bayram öncesi cadde ve sokaklar yıkandı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 01:33
Bayrama hazırlık

Ramazan bayramı öncesi ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokakların itfaiye ekipleri tarafından yıkandığını söyleyen Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, cadde ve sokakların yıkama işlemlerinin yıl içinde belli aralıklarla devam edeceğini ve yıkamaların gece saatlerinde yapıldığını belirtti.
Ramazan bayramı öncesi ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını belirten Yılmaz, “Kış ayında kirlenen ana cadde ve sokaklarımızı ekiplerimiz mesai gözetmeksizin gece gündüz var gücümüzle temizlemektedirler. Ekiplerimiz Ramazan Bayramı nedeniyle cadde sokakları tazyikli suyla yıkamaktadırlar. Temizlik çalışmalarımız yılın 365 günü devam edecektir. Cadde ve sokaklarımızın yıkama işlemleri ara ara ekiplerimiz tarafından yapılacaktır” dedi. 
 

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