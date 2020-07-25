Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119202
ALTIN
418.514
DOLAR
6.8450
STERLİN
8.7612
EURO
7.9603

Bayram yardımı

TÜRK Kızılay Sorgun Şubesi tarafından 40 öğrenciye Kurban Bayramı öncesi giysi dağıtıldı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:28
Bayram yardımı

Dağıtım programına katılan Kaymakam Bahadır Güneş, Kızılay'ın sadece doğal afetlerde değil, her zaman vatandaşların yanlarında olduğunu, bu nedenle kendilerine teşekkür ettiğini belirtti. Şube Başkanı Ali Ateşer de 40 öğrenciyi bayram öncesi sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "İlk etapta Gülşehri beldemizin Hoşumlu, Keser, Çötelli ve Faraşlı mahallelerinde ikamet eden 40 öğrencimize ayakkabı, pantolon ve tişört dağıttık. Bu sayıyı 300'e çıkartacağız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bayram Yardımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞiFA OLSUN!
ŞiFA OLSUN!
Tinel’e yeni görev
Tinel’e yeni görev
Ayasofya Cami sevinci
Ayasofya Cami sevinci
Halk Eğitim kursları devam ediyor
Halk Eğitim kursları devam ediyor
Gölette inceleme
Gölette inceleme
Cami temeli atıldı
Cami temeli atıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim